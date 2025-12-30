Die Chlausengilde schmückt auch den Christbaum

Die Chlausengilde Rheinfelden war mit ihren Samichläusen und Schmutzlis von Ende November bis am 6. Dezember in Rheinfelden und Umgebung unterwegs und durfte vielen Kindern und Erwachsenen eine Freude bereiten.

In Schupfart kam der Samichlaus sogar aus der Luft dahergeflogen, welch Freude für Samichlaus und die Kinder. Der Samichlaus wagte sich auf der Kunsteisbahn bis an den Rand der Eisf läche, die Kinder fanden sich auf dem Eis besser zurecht.

Traditionel l besuchte der Samichlaus mit seinem Schmutzli die Kinder auch zuhause. Allesamt hatten sie ihre Zähne geputzt und die Zimmer aufgeräumt, welch Freude für den Samichlaus und die Eltern. «Der Samichlaus ist überzeugt, dass dies nun auch unter dem Jahr anhält und freut sich bereits auf die Besuche Ende nächsten Jahres», heisst es in einer Medienmitteilung der Chlausengilde zu St. Martin.

Traditionell schmückt die Chlausengilde vor der Mitternachtsmesse am 24. Dezember den Christbaum in der christkatholischen Kirche in Rheinfelden. Schön anzusehen, wenn zu Messbeginn die Kerzen den Baum erhellen. «Die Chlausengilde Rheinfelden bedankt sich für die erhaltenen Spenden an den Familienbesuchen und Firmenanlässen. Damit können wir unsere Garderobe und Bärte unterhalten und uns auch Neuanschaffungen leisten. Kommt alle gut und gesund ins neue Jahr, der Samichlaus wird auch Ende 2026 wieder zu Besuch kommen», erklären Alex Bringolf und die Chlausengilde Rheinfelden. (mgt)