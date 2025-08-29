Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Burgen des Kantons Aargau – Vortrag in Wölflinswil

  29.08.2025 Wölflinswil

Mit 18 mittelalterlichen Schlössern und 80 Burgruinen ist der Aargau ein Burgenkanton. Peter Frey, ehemaliger Leiter des Bereichs Mittelalter in der Kantonsarchäologie Aargau, spricht am Mittwoch, 3. September, um 19.30 Uhr, im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil über die Burgen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote