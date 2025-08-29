Die Burgen des Kantons Aargau – Vortrag in Wölflinswil

Mit 18 mittelalterlichen Schlössern und 80 Burgruinen ist der Aargau ein Burgenkanton. Peter Frey, ehemaliger Leiter des Bereichs Mittelalter in der Kantonsarchäologie Aargau, spricht am Mittwoch, 3. September, um 19.30 Uhr, im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil über die Burgen ...

Mit 18 mittelalterlichen Schlössern und 80 Burgruinen ist der Aargau ein Burgenkanton. Peter Frey, ehemaliger Leiter des Bereichs Mittelalter in der Kantonsarchäologie Aargau, spricht am Mittwoch, 3. September, um 19.30 Uhr, im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil über die Burgen und die Lebensweise ihrer einstigen Bewohner, die bauliche Entwicklung der Burgen und deren Funktion. Der Verein Dorf plus freut sich auf viele Besucher. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird ein Apéro offeriert. (mgt)