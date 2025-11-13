Die besten Schützen sind gekürt

Der Präsident des Bezirksschützenverbandes Rheinfelden, Marcel Brunner, durfte am letzten Mittwoch rund 35 gut gelaunte Schützinnen und Schützen zum Absenden in der Schützenstube der GSA Röti in Möhlin ...

Der Präsident des Bezirksschützenverbandes Rheinfelden, Marcel Brunner, durfte am letzten Mittwoch rund 35 gut gelaunte Schützinnen und Schützen zum Absenden in der Schützenstube der GSA Röti in Möhlin begrüssen. Thomas Freiermuth, Robin Bopp und Christian Mühlfriedel siegten.

Das Absenden, die traditionelle Preisverleihung am Ende der Schiesssaison, ist ein bedeutender Anlass, bei dem die besten Schützinnen und Schützen für ihre Leistungen geehrt werden. Eingeladen waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft Gewehr 300 m sowie die Gabengewinner des Herbstschiessens und des Feldschiessens Gewehr und Pistole. Die Bezirksmeisterschaft wurde 2024 in drei Kategorien durchgeführt: Kategorie A: Freie Waffen und Standardgewehre, Kategorie D: Sturmgewehr 57-03 und Karabiner und Kategorie E: Sturmgewehr 90 und Sturmgewehr 57-02. Insgesamt nahmen 33 Schützinnen und Schützen teil. Diese mussten sich in sieben, über die Saison verteilten, Schiessanlässen beweisen; das schlechteste Resultat konnte gestrichen werden. Die Sieger der einzelnen Kategorien waren: Robin Bopp (Kategorie A), Schützen Magden; Christian Mühlfriedel (Kategorie D), SG Stein-Münchwilen und Thomas Freiermuth (Kategorie E), SV Zeiningen.

Spezielle Auszeichnungen

Die besten Schützinnen und Schützen auf jedem Feldschiessen-Schiessplatz werden mit dem Goldkranz ausgezeichnet. Geehrt wurden auf den beiden 300-m-Schiessplätzen Möhlin und Obermumpf: Klaus Senn, SV Zeiningen und Christian Mühlfriedel, SG Stein-Münchwilen. Als beste Jungschützin im Bezirk Rheinfelden wurde Johanna Meili mit dem Goldkranz ausgezeichnet. Mit der Pistole sicherte sich Marco Derrer, PS Möhlin den Goldkranz – zum dritten Mal in Folge.

Das Herbstschiessen mit dem Gewehr 300 m wurde Anfang September durch die SG Zuzgen in Wegenstetten und durch den SV Rheinfelden in der Röti in Möhlin durchgeführt. Robin Bopp in der Kat. A, Christian Mühlfriedel in der Kat. D und Thomas Freiermuth in der Kat. E hiessen die Sieger. Mit dem Gewehr 50 m konnte sich Peter Häsler knapp vor der Nachwuchsschützin Julia Waldmeier durchsetzen. Mit der Pistole konnte sich Rolf Waldmeier durchsetzen, bei den Seniorveteranen Christian Siegenthaler.

Der Präsident des Bezirksschützenverbandes Rheinfelden dankte seinen Vorstandskollegen sowie dem Webmaster, René Heubrandner für ihre unermüdliche Arbeit zu Gunsten des Verbandes und allen beteiligten Vereinen für die unfallfreien und hervorragend organisierten Anlässe. (mgt)