Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die besten Schützen sind gekürt

  13.11.2025 Möhlin, Sport
Die Bezirksmeister (von links): Thomas Freiermuth, Robin Bopp und Christian Mühlfriedel. Foto: zVg
Die Bezirksmeister (von links): Thomas Freiermuth, Robin Bopp und Christian Mühlfriedel. Foto: zVg

Absenden Bezirksschützenverband Rheinfelden

Der Präsident des Bezirksschützenverbandes Rheinfelden, Marcel Brunner, durfte am letzten Mittwoch rund 35 gut gelaunte Schützinnen und Schützen zum Absenden in der Schützenstube der GSA Röti in Möhlin ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote