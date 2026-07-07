Die Bücherkabine wird wieder geöffnet

SBB gibt grünes Licht

Das sind erfreuliche Nachrichten für alle Bücherfreunde: Die Aussenstelle der Stadtbibliothek beim Bahnhof Rheinfelden kann wieder eröffnet werden. Anfang Juni hatte eine unbekannte Täterschaft sämtliche Bücher aus der ehemaligen Telefonkabine entnommen und auf die Gleise geworfen. Daraufhin musste die Bücherkabine vorübergehend geschlossen werden. Das sorgte für zahlreiche Reaktionen, denn das Gratis-Angebot ist beliebt und wird von vielen Leuten genutzt. «Nach Rücksprache mit der SBB dürfen wir die Bücherkabine wieder öffnen», erklärt jetzt Isabelle Cladé, Leiterin der Stadtbibliothek, gegenüber der NFZ. «Nach vielen Rückmeldungen unserer Bibliothekskundschaft wird die Kabine ab Dienstag, 7. Juli, wieder geöffnet. Wir hoffen, dass es sich um einen einmaligen Vorfall gehandelt hat. Langfristig prüfen wir einen alternativen Standort», sagt sie. (vzu)