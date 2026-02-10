DIE BASLER SPURENSUCHE – ODER: WENN KI UND REALITÄT SICH GUTE NACHT SAGEN

An einem gewöhnlichen Tag in Möhlin, irgendwo zwischen Wydenpark und Storchenstation, tauchte plötzlich eine mysteriöse Spur auf: kleine, hartnäckige Aufkleber, die offenbar den Heimweg eines «Baslers» markieren sollten. Ein Senior, so hiess es, sei auf dem Seniorenweg vom Kurs abgekommen und habe sich kurzerhand selbst den Rückweg ausgeschildert. Improvisation auf höchstem Niveau – oder pure Verzweiflung. Doch wie das halt so ist: Auf Facebook fühlte sich niemand zuständig. «Du besch vo Möhli» blieb stumm. Kein Basler meldete sich, kein Spassvogel outete sich, kein KI Bot übernahm die Verantwortung. Die Kleber blieben. Und du – Rentner, aber keineswegs tatenlos – hast dir gedacht: Wenn’s niemand macht, mach ich’s halt selber. Also bist du losgezogen, bewaffnet mit Geduld, Fingernägeln und vermutlich einem inneren Kommentar wie: «Das hätt jetzt aber wirklich ned si müsse.» Und während du da am Kleber kratztest, dachtest du vielleicht: In der Zeit hätt ich den Basler locker zum Bahnhof begleitet und ihm noch ein Sandwich gekauft.