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«Die Ausgleichsmassnahmen sind der Knackpunkt»

  08.07.2026 Rheinfelden
2024 ist ein Probeaushub zur Prüfung der technischen Machbarkeit und der Umweltverträglichkeit durchgeführt worden. Foto: Archiv NFZ
2024 ist ein Probeaushub zur Prüfung der technischen Machbarkeit und der Umweltverträglichkeit durchgeführt worden. Foto: Archiv NFZ

Geplante Rheineintiefung in Rheinfelden

Mit einem Felsaushub möchte die Naturenergie AG die Stromproduktion in Rheinfelden erhöhen. Dagegen gibt es zahlreiche Einwendungen. Vergangene Woche ist eine Einspracheverhandlung durchgeführt worden.

Valentin Zumsteg

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