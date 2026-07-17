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«Die Ausfahrt mit dem Citroën ist eine Entschleunigung»

  17.07.2026 Rheinfelden
«Ich geniesse die alte Technik», erklärt Thomas Schlub im rollenden «Entenfudi». Fotos: Valentin Zumsteg
«Ich geniesse die alte Technik», erklärt Thomas Schlub im rollenden «Entenfudi». Fotos: Valentin Zumsteg

Dieses Auto ist ein Hingucker: Thomas und Doris Schlub aus Rheinfelden besitzen einen Citroën 5hp mit Baujahr 1925. Der Oldtimer macht ihnen viel Freude – und auch Arbeit.

Valentin Zumsteg

Es war Liebe auf den ersten Blick: Vor rund 30 Jahren haben Doris und Thomas Schlub in ...

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