«Die Asiatische Hornisse lässt sich nicht mehr aufhalten»

  20.11.2025 Fricktal
Viele Nester im Fricktal: Dieses grosse Exemplar ist in Rheinsulz entdeckt worden. Foto: zVg
Viele Nester im Fricktal: Dieses grosse Exemplar ist in Rheinsulz entdeckt worden. Foto: zVg

Im Fricktal sind in den letzten Monaten 40 Nester der Asiatischen Hornisse entdeckt und entfernt worden. Besonders Rheinfelden, Oberhof, Zeiningen und Magden sind betroffen.

Valentin Zumsteg

Die Asiatischen Hornissen erobern das Fricktal und den Aargau. «Wie erwartet ...

