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Die Arbeiten kommen gut voran

  31.05.2026 Laufenburg
Die Modernisierung des Museums Schiff kommt voran. Die Fassadenmalerei ist ertüchtigt worden. Foto: Peter Schütz
Die Modernisierung des Museums Schiff kommt voran. Die Fassadenmalerei ist ertüchtigt worden. Foto: Peter Schütz

Der Samstag, 12. Juni 2027, gehört in jeder Agenda der Region dick angestrichen. Dann wird das Museum Schiff in der Laufenburger Altstadt nach den aufwändigen Restaurierungs- und Modernisierungsarbeiten mit einem öffentlichen Festakt wieder eröffnet. Das Datum nannte Joe Schnetzler, ...

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