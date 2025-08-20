Immobilien
Die Arbeit wird nicht weniger, im Gegenteil

  20.08.2025 Fricktal
Sitz des Gemeindeverbandes ist im Hinteren Wasen in Laufenburg. Foto: Susanne Hörth
Gemeindeverband Bezirk Laufenburg beantragt Pensenerhöhungen

Steigende Ansprüche der Klienten und immer komplexer werdende Fälle: Der Gemeindeverband Bezirk Laufenburg mit seinen Diensten Jugend- und Familienberatung, Berufsbeistandschaft, Logopädie sowie ...

