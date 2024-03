Die Aargauer Schützenveteranen tagten in Möhlin

Neue Mitglieder im Vorstand wurden bestätigt

Problemloser Verlauf der 107. GV des Verbandes Aargauischer Schützenveteranen in der Mehrzweckhalle Fuchsrain in Möhlin.

Nach einem musikalischen Auftakt der Musikgesellschaft Möhlin begrüsste Präsident Markus Schmid die knapp 200 Gäste, Schützinnen und Schützen. Speziell begrüsste er die «jungen» Veteranen, die zum ersten Mal an der Generalversammlung teilnehmen konnten. In seiner Begrüssungsansprache dankte der Präsident auch all jenen, die mitgeholfen haben, dass die Subvention der GP11 nicht gekürzt wird.

An der Generalversammlung 2023 hat der Vorstand die Kompetenz erhalten, neue Vorstandsmitglieder sofort aufzunehmen. Das hat der bisher unterdotierte Vorstand denn auch getan. Im Traktandum «Wahlen» mussten dementsprechend die neuen zwei Vorstandsmitglieder nur noch bestätigt werden. Einstimmig wurden John Warpelin und René Hermann im Vorstand bestätigt sowie auch die übrigen Mitglieder. Ebenfalls einstimmig bestätigt wurde Markus Schmid als Präsident. Altershalber musste Alexander Hofmann sein Amt als Kassier abgeben. Für seine langjährige und wertvolle Arbeit wurde er mit Applaus zum Ehrenmitglied ernannt.

Erhöhung des Jahresbeitrags

Weniger Erfreuliches gibt es leider von der Kasse zu berichten. Die steigenden Abgaben an den übergeordneten Verband, die leider immer noch getätigten Einzahlungen am Postschalter und die damit anfallenden Gebühren, steigende Portokosten und nicht zuletzt die gestiegenen Druckkosten zwingen zu einer Erhöhung des Jahresbeitrages um fünf Franken.

Unter «Verschiedenem und Umfrage» wies Präsident Markus Schmid unter anderem auf die kommenden Anlässe hin: Am 15. Juni findet auf der RSA Buchs das Qualifikationsschiessen für den Ständewettkampf am Eidgenössischen für Veteranen statt; die Aargauer Veteranen werden grossmehrheitlich am «Aargauertag» am 20. Juni in Langenthal teilnehmen und das Jahresschiessen wird am 7. September auf der Regionalschiessanlage in Buchs stattfinden. Vormerken kann man sich auch das Datum vom 22. Februar 2025: Die 108. Generalversammlung in Oberkulm. Am Schluss dankte der Präsident allen Beteiligten, die zum guten Gelingen der GV beigetragen haben und wünschte zur traditionellen Bratwurst «en Guete». (mgt)