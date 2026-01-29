Die Künstlerin Bea von Malchus ist am Samstag, 31. Januar, mit dem Stück «Die 7 Todsünden» im Kulturhaus Meck zu erleben.

Vater Lucius wohnt in einem Bauwagen. Zwei junge Männer suchen Zuflucht und Unterweisung bei ihm. Vater Lucius führt beide durch das Labyrinth der 7 Leidenschaften. Man begegnet Kain und Abel, Casanova und Medea, erfährt alles über Hochmut, Neid und Zorn und versteht endlich, warum Faulheit himmlisch ist, wie man Sex mit dem Universum hat und warum «Alnatura» das Tor zur Hölle ist. – Beginn 20.30 Uhr; Reservation empfohlen unter: info@meck.ch oder 062 871 81 88. Infos: www.meck.ch