Dido und Aeneas in der Kirche

Morgen Samstag, (19 Uhr) und am Sonntag (17 Uhr) wird in der reformierten Kirche in Frick die einstündige Oper Dido and Aeneas, unter der Gesamtleitung von Dieter Wagner aufgeführt. Puppenspielerin Magdalena Schäfer wird in einer Ganzkörperpuppe die Hauptrolle der Dido ...

Morgen Samstag, (19 Uhr) und am Sonntag (17 Uhr) wird in der reformierten Kirche in Frick die einstündige Oper Dido and Aeneas, unter der Gesamtleitung von Dieter Wagner aufgeführt. Puppenspielerin Magdalena Schäfer wird in einer Ganzkörperpuppe die Hauptrolle der Dido darstellen. Das Instrumentalensemble, unter der Leitung von Teun Braken, spielt im Sinne der historischen Aufführungspraxis mit alten Instrumenten und begleitet den Projektchor SMW in historisch informierter Manier. Tickets sind unter eventfrog.ch, in der Buchhandlung LETRA oder an der Abendkasse erhältlich. (mgt)