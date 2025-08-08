Immobilien
Fricktaler Dino mit Entzündung: Diagnose nach 220 Millionen Jahren

  08.08.2025 Brennpunkt
Die verletzte Schulter des Plateosaurus im Naturhistorischen Museum in Zürich. In der Ausstellung wurde eine Kopie verbaut, um das Original für die Untersuchungen zur Verfügung zu haben. Foto: Andrea Oettl
«Dass er mit dieser Verletzung weiterleben konnte, ist erstaunlich», sagt Sauriermuseums-Leiterin Andrea Oettl. Forschende haben kürzlich anhand des Skeletts eines in Frick ausgegrabenen Plateosauriers eine Knochenentzündung diagnostiziert.

Simone Rufli

