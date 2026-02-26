Immobilien
«DIÄ VOLL G’SCHTOPFTÄ»

  26.02.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

«Mir luege zrugg uf e bunti, fröhlichi und usglassni Fasnacht. E Fasnacht, wo me im Härze treit, damit me wieder es Johr mag preschtierä. Mir säge vo Härze Dankschön an alli, wo derzue biträge, dass mir i eusem Dorf diä schöni Tradition dörfe läbe und fiire. Und getreu eusem Süschee rüefe mir euch zue: ‹Bliibet suuber!› Wiä und wo mir das umsetze, isch jedem sälber überloh.» (mgt) 

