Deutschförderung hat Priorität

Der Regierungsrat möchte die Deutschkompetenzen der Schülerinnen und Schüler früh und wirksam stärken. Vor dem Schuleintritt, im Kindergarten und in der Primarschule steht der Erwerb von soliden Deutschkompetenzen im Zentrum, der Englischunterricht folgt wie bisher ab der ...

Der Regierungsrat möchte die Deutschkompetenzen der Schülerinnen und Schüler früh und wirksam stärken. Vor dem Schuleintritt, im Kindergarten und in der Primarschule steht der Erwerb von soliden Deutschkompetenzen im Zentrum, der Englischunterricht folgt wie bisher ab der 3. Klasse, Französisch soll auf die 6. oder 7. Klasse verschoben werden. Zudem soll es Integrationsklassen für fremdsprachige Schüler geben. (nfz)