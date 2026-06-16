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Deutschförderung hat Priorität

  16.06.2026 Aargau

Der Regierungsrat möchte die Deutschkompetenzen der Schülerinnen und Schüler früh und wirksam stärken. Vor dem Schuleintritt, im Kindergarten und in der Primarschule steht der Erwerb von soliden Deutschkompetenzen im Zentrum, der Englischunterricht folgt wie bisher ab der ...

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