Deutscher Lärm weckt Schweizer Anwohner

  21.08.2025 Rheinfelden

Über das Wochenende und Anfang der neuen Woche sind im Osten von Rheinfelden – vor allem im Roberstenquartier in Rheinnähe – zahlreiche Leute nachts aus dem Schlaf gerissen worden. Laute Warnsignale von der deutschen Seite waren immer wieder zu hören, zudem auch ein ...

