Deutsche spielen gegen Schweizerinnen

Am Sonntag, 9. August, findet um 12.30 Uhr auf dem Rasenplatz im Europastadion von Badisch Rheinfelden ein Frauen-Fussballspiel statt. Die zweite Frauenmannschaft des SC Freiburg (Regionalliga Süd) wird auf die U 20 Juniorinnen aus Bern treffen. Der Eintritt ist frei.

(mgt)