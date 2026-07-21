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Deutsche spielen gegen Schweizerinnen

  21.07.2026 Rheinfelden

Am Sonntag, 9. August, findet um 12.30 Uhr auf dem Rasenplatz im Europastadion von Badisch Rheinfelden ein Frauen-Fussballspiel statt. Die zweite Frauenmannschaft des SC Freiburg (Regionalliga Süd) wird auf die U 20 Juniorinnen aus Bern treffen. Der Eintritt ist frei.

(mgt)

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