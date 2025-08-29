Immobilien
Deutsch sprechen beim Spazieren in Magden

  29.08.2025 Magden

Der Gemeinnützige Frauenverein Magden bietet begleitete Spaziergänge für fremdsprachige Menschen in Magden an, die gerne ihre Deutschkenntnisse praktizieren und erweitern möchten. Auf monatlichen, deutschsprachigen Spaziergängen in Magden, unter Leitung von Susann ...

