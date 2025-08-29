Deutsch sprechen beim Spazieren in Magden

Der Gemeinnützige Frauenverein Magden bietet begleitete Spaziergänge für fremdsprachige Menschen in Magden an, die gerne ihre Deutschkenntnisse praktizieren und erweitern möchten. Auf monatlichen, deutschsprachigen Spaziergängen in Magden, unter Leitung von Susann ...

Der Gemeinnützige Frauenverein Magden bietet begleitete Spaziergänge für fremdsprachige Menschen in Magden an, die gerne ihre Deutschkenntnisse praktizieren und erweitern möchten. Auf monatlichen, deutschsprachigen Spaziergängen in Magden, unter Leitung von Susann Müller Obrist, jeweils an einem Freitagnachmittag, um 14 Uhr, spazieren wir ca. 1,5 Stunden durch Magden. Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, die deutsche Sprache zu üben und den Alltagswortschatz zu erweitern. Für die Spaziergänge kann man sich einzeln anmelden und sie sind kostenlos. Die nächsten geführten Spaziergänge finden jeweils freitags, 5. September, 10. Oktober und 14. November, statt. (mgt)

www.agf-online.ch/magden-aktivitaeten