Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Deutsch praktizieren beim Spazieren

  13.01.2026 Magden

Jeweils einmal monatlich, an einem Freitag von 14 bis 16 Uhr, treffen sich in Magden mehrsprachige Menschen, die gerne ihre bereits erworbenen Deutschkompetenzen praktizieren und erweitern möchten, zu einem Dorfspaziergang. Die unkomplizierten und kostenlosen Treffen werden von Magdemerinnen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote