Deutsch praktizieren beim Spazieren

Jeweils einmal monatlich, an einem Freitag von 14 bis 16 Uhr, treffen sich in Magden mehrsprachige Menschen, die gerne ihre bereits erworbenen Deutschkompetenzen praktizieren und erweitern möchten, zu einem Dorfspaziergang. Die unkomplizierten und kostenlosen Treffen werden von Magdemerinnen und Magdemern begleitet. «Wenn Sie mehrsprachige Menschen kennen, die ein wenig Deutsch sprechen und die das interessierten könnte, weisen Sie diese doch auf das Angebot hin. Anmeldungen nimmt der Gemeinnützige Frauenverein Magden jeweils bis Dienstagabend entgegen: info@ frauenverein-magden.ch», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)

Die nächsten Termine sind: Freitag, 16. Januar, Freitag, 20. Februar, und Freitag, 20. März 2026.