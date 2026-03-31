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Dernieren-Gefühle in Zuzgen

  31.03.2026 Zuzgen
Matthias Rauch, deutscher Meister der Zauberkunst, kam mit seiner Magie auch in Zuzgen gut an. Foto: Marcella Criscione
Matthias Rauch, deutscher Meister der Zauberkunst, kam mit seiner Magie auch in Zuzgen gut an. Foto: Marcella Criscione

Im Zuzger Kulturzelt war mit Comedy, Zauberei und Musik viel los am vergangenen Donnerstag- und Freitagabend. Geplant ist, dass «Raiffeisen-klangheimli.ch» im kommenden Jahr erstmals im neuen Mehrzweckgebäude in Zeiningen durchgeführt wird.

Janine Tschopp

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