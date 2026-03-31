Dernieren-Gefühle in Zuzgen

Im Zuzger Kulturzelt war mit Comedy, Zauberei und Musik viel los am vergangenen Donnerstag- und Freitagabend. Geplant ist, dass «Raiffeisen-klangheimli.ch» im kommenden Jahr erstmals im neuen Mehrzweckgebäude in Zeiningen durchgeführt wird.

Im Zuzger Kulturzelt war mit Comedy, Zauberei und Musik viel los am vergangenen Donnerstag- und Freitagabend. Geplant ist, dass «Raiffeisen-klangheimli.ch» im kommenden Jahr erstmals im neuen Mehrzweckgebäude in Zeiningen durchgeführt wird.

Janine Tschopp

Mit seinen Täuschungen und Zaubereien unterhielt Matthias Rauch das Publikum in Zuzgen sehr gut. Aus einem Tuch zauberte er «etwas Lebendiges» und brachte einen Tisch zum Schweben. Bei seinem magisch-romantischen Rendezvous mit einer Frau aus dem Publikum kam Rauchs komödiantische Ader besonders gut zum Tragen. Mit der Manipulation, was in der Zauberkunst als Königsdisziplin gilt, bewies der Magier, wie gut er sein Handwerk im Griff hat. An allen möglichen Orten liess er Karten verschwinden und wieder auftauchen.

Wahre Geschichten

Das Publikum bestens unterhalten und für viele Lacher gesorgt hat auch der Basler Stand-Up-Comedian Joël von Mutzenbecher. «Es stimmt alles. Die Geschichten sind wahr», meinte er. Mit viel Selbstironie erzählte er von seinen beruf lichen Erfahrungen, als er in der «Kalten Küche» bei einem Detailhändler tätig war. Sein elsässischer Arbeitskollege habe kein Wort verstanden, obwohl er, der zweisprachig aufgewachsen ist, ihn mit seinem schönsten Französisch begrüsst habe. Weiter ging Joël von Mutzenbecher darauf ein, dass Schweizer nur beim Sport Emotionen zeigen können und demonstrierte die verschiedenen Siegerposen von Shaqiri und Co.

Für den musikalischen Teil des Programms sorgten die neun «Brassbuebe» aus dem Südschwarzwald. Sie gaben richtig viel Gas und spielten Lieder wie «Amadeus» von Falco, «Barbie Girl» von Aqua oder «Gimme! Gimme! Gimme!» von ABBA. Teilweise kombinierten sie Brass mit Rap und spielten neben bekannten Hits auch Eigenproduktionen. Schliesslich motivierten sie das Publikum mit ihrer Zugabe «Für die Ewigkeit», sich von ihren Stühlen zu erheben und mitzufeiern.

Zum letzten Mal im Kulturzelt

Bei seiner Ansprache anlässlich der 19. Ausgabe von «Raiffeisen-klangheimli.ch» erwähnte OK-Präsident Andreas Reimann «Dernieren-Feelings». Er dankte der Gemeinde Zuzgen für die jahrelange gute Zusammenarbeit und informierte die Gäste, dass der Kulturanlass dieses Jahr zum letzten Mal im Zelt in Zuzgen stattgefunden habe. Ab 2027 werde die Veranstaltung im neuen Mehrzweckgebäude in Zeiningen durchgeführt. «Alles andere bleibt, wie ihr es kennt», sagte Andreas Reimann zum Publikum. Auch in Zukunft werden die Besucher und Besucherinnen in den Genuss von viel Musik und Comedy zu Gunsten des Blasmusikalischen Nachwuchsfördervereins Wegenstettertal (BNW) kommen.