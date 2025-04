Der weisse Möhliner Hirsch ist eine halbe Ente

Es gibt ihn tatsächlich, diesen jungen Damhirsch, der mit seinem schneeweissen Fell förmlich aus der Reihe tanzt, dort im Gehege, wo die Betreuer Ernst Schürch, Sepp Holenstein, Bruno Pozzi und Roger Mahrer jeweils dafür sorgen, dass den Tieren nichts mangelt. Jetzt sind mit den Mannen für einmal die Pferde durchgegangen, als sie – sonderbarerweise pünktlich zum 1. April – erklärten, die Ursache für das schneeweisse Fell gehe auf eine frühzeitliche Kreuzung zwischen Damhirsch und Alpaka zurück. «Die an der Uni Remagen in Auftrag gegebene Fellprobe des Meler Bocks identifiziert das Tier jetzt zweifelsfrei als sogenanntes Dam-Paka», feierte die NFZ die Sensation. Nur: Ein Anruf bei der Uni Remagen zu weiteren Recherche-Zwecken, das zeigt sich jetzt, lief ins Leere. Die haben gar keine Uni. Und an einem 1. April nehmen sie schon gar keine Anrufe entgegen. Scherzkekse. Wie wir. Wie die Betreuer. Und aus besagtem weissen Hirsch wird eine halbe Zeitungsente. Die Wahrheit aber ist: Es gibt ihn wirklich. Warum das so ist, weiss der Geier. (rw)