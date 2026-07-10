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Der Wald leidet

  10.07.2026 Fricktal
«Die Bäume werden wohl nicht mehr so hoch und nicht mehr so alt werden», sagt Astrid Schwyter mit Blick auf die Entwicklung. Foto: Archiv vzu
«Die Bäume werden wohl nicht mehr so hoch und nicht mehr so alt werden», sagt Astrid Schwyter mit Blick auf die Entwicklung. Foto: Archiv vzu

Die Trockenheit macht den Bäumen zu schaffen

Die Wälder im Fricktal sind ausgetrocknet. Es besteht eine grosse Waldbrandgefahr. Deswegen gilt ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Die NFZ hat bei einer Försterin nachgefragt, wie es derzeit um den Forst steht.

Valentin ...

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