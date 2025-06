«Der Wald braucht Euch»

Nach ihrem erfolgreichen Abschluss der Lehre haben 25 Forstwarte ihren Fähigkeitsausweis erhalten. 27 Kandidaten hatten sich dem Qualifikationsverfahren gestellt. 25 haben bestanden. «Das Ergebnis ist erfreulich», so Chefexperte Markus Dietiker. «16 Kandidaten schlossen mit einer Note 5 oder besser ab.» Die traditionellen Ehrenäxte des Forstpersonalverbandes – der im Aargau für die Berufsausbildung der Forstwarte zuständig ist – für die drei besten Absolventen gingen an Adrian Kretz, Forstbetrieb Thiersteinberg, Note 5,5; Luca Käser, Regioforst Rupperswil, Note 5,4 und Luca Gammeter, Forstbetrieb Studenland, Note 5,4. Den Preis von Pro Holz Aargau durften Adrian Kretz, Luca Käser und Patrick Weber (Forstbetrieb Brugg) von Pro-Holz-Präsident Anton Möckel entgegennehmen. «Der Wald hat grosse Bedeutung», wandte sich Christoph Schmid, Präsident des Aargauischen Forstpersonalverbandes, an die Forstwarte. «Damit er all seine Funktionen erfüllen kann, braucht er Leute wie Sie. Es gibt kaum einen Beruf, in dem man seine Tätigkeit noch nach 80 oder 100 Jahren sehen kann. Sie haben einen einzigartigen Beruf gewählt.» (mgt/nfz)