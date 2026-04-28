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Der Wald als Schlüssel zur psychischen Gesundheit

  28.04.2026 Rheinfelden
Die Tagung stiess auf grosse Resonanz. Foto: zVg
Die Tagung stiess auf grosse Resonanz. Foto: zVg

Erfolgreich durchgeführte Tagung in Rheinfelden

Die Tagung «Wald und psychische Gesundheit: Ressourcen stärken, Resilienz fördern» in der Reha Rheinfelden war ein voller Erfolg, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zahlreiche Fachpersonen aus den Bereichen ...

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