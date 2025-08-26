Der Wahlkampf ist lanciert

In einem lockeren Rahmen stellten sich fünf Kandidierende in kurzen ...

Unter dem Titel «Meet & Greet bei Kaffee & Kuchen» luden die Kaiseraugster Ortsparteien zu einem überparteilichen Wahlauftakt zu den Gemeinderatswahlen vom 28. September ein.

In einem lockeren Rahmen stellten sich fünf Kandidierende in kurzen Präsentationen dem Publikum vor: Andrea Hügli (parteilos), Oliver Jucker (SP), Markus Zumbach (SP), Dario Roth (FDP) sowie Jean Frey (SVP). Die Reihenfolge der Vorstellungsrunden wurde zuvor ausgelost.

Im Anschluss entwickelten sich angeregte Gespräche zwischen den Kandidierenden und den Gästen. Diese persönliche Form des Austausches bot die Möglichkeit, die Kandidierenden direkt kennenzulernen, Fragen zu stellen und unterschiedliche Sichtweisen zu diskutieren. Zahlreiche Rückmeldungen hoben hervor, dass gerade der überschaubare Rahmen tiefere und konstruktive Gespräche ermöglichte. «Die Kandidierenden wie auch die Parteien ziehen ein positives Résumé und freuen sich auf den weiteren Wahlkampf bis zum 28. September», wie es in einer Medienmitteilung heisst. (mgt)