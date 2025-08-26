Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der Wahlkampf ist lanciert

  26.08.2025 Kaiseraugst
Fünf Kandidierende waren dabei. Es wurde angeregt diskutiert. Foto: zVg
Fünf Kandidierende waren dabei. Es wurde angeregt diskutiert. Foto: zVg

Unter dem Titel «Meet & Greet bei Kaffee & Kuchen» luden die Kaiseraugster Ortsparteien zu einem überparteilichen Wahlauftakt zu den Gemeinderatswahlen vom 28. September ein.

In einem lockeren Rahmen stellten sich fünf Kandidierende in kurzen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote