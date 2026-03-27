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Der Waffenspezialist tritt kürzer

  27.03.2026 Persönlich
Jean-Paul Schild (links) übergibt den operativen Teil an Tobias Hunziker. Foto: Hans Zemp
Jean-Paul Schild (links) übergibt den operativen Teil an Tobias Hunziker. Foto: Hans Zemp

Jean-Paul Schild liebt das Reisen und die Natur

Wenn man mit Jean-Paul Schild spricht, hat man einen Mann vor sich, dessen Lebensgeister nur so sprühen. Er fühlt sich bei der Arbeit genauso wohl wie in der Natur und auf Reisen. Dem zweiten Bereich will er schon bald mehr Zeit ...

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