DER VORHANG IST GEFALLEN

Der Männerchor Schupfart bedankt sich herzlich bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrer Teilnahme und dem Applaus die Theateraufführungen zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben. Ein grosser Dank geht an alle Mitwirkenden vor und hinter der Bühne, die in vielen Stunden freiwilliger Arbeit das Stück mit viel Engagement einstudiert und auf die Bühne gebracht haben. Ebenso geht ein Dank an treue Gönner und grosszügige Sponsoren, ihre wertvolle Unterstützung macht solche Anlässe überhaupt erst möglich. «Das motiviert uns, auch in Zukunft kulturelle Anlässe mit viel Herzblut auf die Bühne zu bringen.» (mgt)