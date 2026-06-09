Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Der Verkauf ist eine Option»

  09.06.2026 Rheinfelden
Geschlossene Türen: Wie es mit dem Restaurant Feldschlösschen am Rhein weitergeht, ist derzeit offen. Foto: Valentin Zumsteg
Geschlossene Türen: Wie es mit dem Restaurant Feldschlösschen am Rhein weitergeht, ist derzeit offen. Foto: Valentin Zumsteg

Ungewisse Zukunft des Restaurants Feldschlösschen am Rhein

Seit vergangenem Sommer steht das Restaurant Feldschlösschen in der Rheinfelder Altstadt leer. Die Eigentümerin der Liegenschaft prüft jetzt auch einen Verkauf. Damit wären schon zwei grosse und traditionsreiche ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote