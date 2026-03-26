Der VBC Stein krönt perfekte Saison

Am 22. März hat sich der Ligameister der 4. Liga am Finalissima in Zofingen gekrönt: Die Damen des VBC Stein belegten in der Gruppe A den ersten Platz und setzten sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen die Volleyballerinnen von Smash 05 aus ...

Sieg im Finalissima 2026 in Zofingen

Am 22. März hat sich der Ligameister der 4. Liga am Finalissima in Zofingen gekrönt: Die Damen des VBC Stein belegten in der Gruppe A den ersten Platz und setzten sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen die Volleyballerinnen von Smash 05 aus Laufenburg/Kaisten durch.

Es war ein spannendes, freundschaftliches Duell, getragen von lautem Support am Spielfeldrand und auf der Tribüne. Besonders auffällig: Zwei Spielerinnen vom VBC Stein spielen zusätzlich für Smash 05 in der 2. Liga. Diese Doppelmitgliedschaft verlieh dem Spiel eine freundschaftliche Note und betonte den fairen Charakter der Begegnung. Die Stein-Damen überzeugten von Anfang an mit konzentrierter Leistung, stabiler Abwehr und präzisem Angriffsspiel. Smash 05 hielt tapfer mit, doch die Steinerinnen konnten alle drei Sätze für sich entscheiden. Der Sieg markiert den krönenden Abschluss einer nahezu perfekten Saison. Nun warten viele neue Herausforderungen auf die Steiner Damen, und es bleibt die Frage, ob der Verein in der höheren Liga mithalten kann.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Eine starke Leistung, klare Ergebnisführung und eine Saison, die optimistisch stimmt. Der VBC Stein blickt gespannt auf die Aufgaben in der nächsthöheren Spielklasse. Neue Spielerinnen sind willkommen. Infos unter www.vbcstein.ch. (mgt)