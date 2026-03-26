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Der VBC Stein krönt perfekte Saison

  26.03.2026 Stein, Sport
Die Damen des VBC Stein. Foto: zVg
Die Damen des VBC Stein. Foto: zVg

Sieg im Finalissima 2026 in Zofingen

Am 22. März hat sich der Ligameister der 4. Liga am Finalissima in Zofingen gekrönt: Die Damen des VBC Stein belegten in der Gruppe A den ersten Platz und setzten sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen die Volleyballerinnen von Smash 05 aus ...

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