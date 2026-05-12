DER TV STEIN AM UBS KIDS CUP

Anfang Mai fand in der Sportarena Bustelbach in Stein der UBS Kids Cup statt – ein echtes Heimspiel für die 36 startenden Kinder des TV Stein. Bei besten Bedingungen massen sich über 400 Teilnehmende aus der ganzen Region in 60-Meter-Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Bei der ...

Anfang Mai fand in der Sportarena Bustelbach in Stein der UBS Kids Cup statt – ein echtes Heimspiel für die 36 startenden Kinder des TV Stein. Bei besten Bedingungen massen sich über 400 Teilnehmende aus der ganzen Region in 60-Meter-Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Bei der Rangverkündigung durften sich gleich mehrere Nachwuchstalente des TV Stein über einen Podestplatz freuen: Lina Caruso (1. Rang W14), Fiona Schmid (3. Rang W13), Severin Blatter (2. Rang M15), Sonsee Fasler (2. Rang W10), Finn Fasler (1. Rang M11), Juna Trachsel (3. Rang W9), Mara Hodel (2. Rang W8). (mgt)