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DER TV STEIN AM UBS KIDS CUP

  12.05.2026 Stein, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Anfang Mai fand in der Sportarena Bustelbach in Stein der UBS Kids Cup statt – ein echtes Heimspiel für die 36 startenden Kinder des TV Stein. Bei besten Bedingungen massen sich über 400 Teilnehmende aus der ganzen Region in 60-Meter-Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Bei der ...

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