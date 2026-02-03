Der TV Möhlin entscheidet das Spitzenspiel für sich

Handball, NLB: ein grosser Abend im Steinli:Die Mannschaft von Zoltan Majeri gewinnt gegen Tabellenführer Handball Emmen mit 39:33 (21:18). Bei Möhlin ragte aus einem starken Kollektiv erneut Goalie Robin Santeler mit wichtigen Paraden heraus und der Rückraum war kaum zu bremsen: Sadok Ben Romdhane und Lukas Grandi erzielten je zwölf Treffer, Neuverpflichtung Ardin Berisha kam auf acht Zähler.

Christine Steck

Die Kadersituation bereitete im Vorfeld etwas Bauchweh, denn Kreisläufer Mitch Giezeman musste eine Sperre absitzen und fehlte damit als gewichtiger Mann im Abwehrzentrum. Und für Neuzugang Ardin Berisha, der Ruben Ribeiro ersetzt, begann sein Debüt gleich mit einem Topgegner wie Emmen. Trainer Zoltan Majeri hatte die kurze Vorbereitungszeit intensiv genutzt, um das Optimum herauszuholen, und zudem vier Nachwuchsspieler (Nils Wunderlin, Jg. 2009, Raoul Metzger, Jg. 2008, Fabio Herzog Jg. 2007 und Raphi Brodmann, Jg. 2005) für die nötigen Pausen der Stammspieler aufgeboten und integriert.

Attraktive, torreiche erste Halbzeit

Vor 400 Zuschauern avancierte die Partie von Beginn an zum erwartet harten Abnützungskampf und Schlagabtausch, der sich via 3:3 in der vierten Spielminute zum 5:4 (8.) entwickelte und sich danach zu einem wahren Feuerwerk an Toren auf beiden Seiten zuspitzte. Die Möhliner waren durch die Achse Ben Romdhane, Grandi und Berisha erfolgreich, auf der Gegnerseite erzielten Quentin Fuchs, Kreisläufer Filip Gavranovic oder Flügel Ben Zimmermann die Anschlusstreffer (10:9, 13.). Nach dem nächsten Treffer von Xavier Franceschi schlich sich eine kleine Schwäche mit technischen Fehlern und Torflaute ein und Emmen reagierte sofort mit einem 3:0-Lauf (18.) zum 11:12. Zeit für ein Heim-Timeout. Danach blitzte Ben Zimmermanns junges Talent am Flügel auf, er stellte auf plus zwei für Emmen, vorangegangen war ein Ballverlust der Möhliner. Weil nun aber Emmen offensiv zu viel liegen liessen, holte sich Möhlin den Ausgleich und die erneute Führung zurück. Kapitän Fabian Ceppi – der zusammen mit Patrick Schweizer Mitch Giezeman im Abwehrzentrum und im Angriff ersetzte – traf zum 20:18 (29.). Vorangegangen war eine Zeitstrafe gegen Emmens Nicola Sigrist, die Lucas Grandi noch Sekunden vor der Halbzeit mit seinem nächsten Treffer zum 21:18 nutzte.

Spannend auch in Hälfte zwei

Der Fight um jeden Zentimeter des Spielfelds setzte sich auch im zweiten Durchgang gnadenlos fort. So war der Möhliner Vorsprung zu Beginn schnell weg (21:21, 33.), ehe das Heimteam wieder Zählbares lieferte. Mit dem 26:24 beendete Ardin Berisha die kritische Phase, zudem hielt Robin Santeler jetzt entscheidende Abschlüsse gegen Nils Flückiger und Quentin Fuchs. Santelers Abwehrquote von zehn Prozent in der ersten Halbzeit schraubte er damit nach oben und erreichte am Ende 27 Prozent gehaltener Bälle. Und weil nun vorne im Minutentakt sehenswerte Treffer folgten, setzte sich Möhlin auf vier Tore (43.) ab. Die Gäste hielten dagegen und kamen in der 54. Minute noch einmal auf zwei Treffer heran. Möhlin liess sich aber erneut nicht beirren und war durch Ben Romdhane und Berisha erfolgreich (36:32, 57.). Nach dem Timeout der Gäste war es erneut Möhlins Torhüter Santeler, welcher drei gegnerische Abschlussversuche vereitelte. Der Topscorer der Möhliner, Sadok Ben Rhomdane, setzte den Schlusspunkt zum 39:33 – danach gab es kein Halten mehr, die Möhliner Handballer feierten ihren Erfolg ausgiebig, wenn auch total ausgelaugt.

Lohn für einen leidenschaftlichen Abend

Ruhig, bescheiden und souverän führten die Schiedsrichter Brunner/ Salah durch die schnelle Partie, und das Publikum trug einmal mehr zu einer grossartigen Stimmung im Steinli bei. Die Mannschaft von Zoltan Majeri hat sich für diese leidenschaftliche Energieleistung zum Rückrundenstart belohnt.

Möhlin mit: Santeler (11/41, 27%),

Roth (1/4, 25%); Ceppi (2), Herzog, Wunderlin, Ben Romdhane (12), Fässler, Grandi (12), Franceschi (3), Brodmann, Berisha (8), Schweizer, Lüthy, Waldmeier (2).