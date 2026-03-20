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Der Traum vom eigenen Restaurant

  20.03.2026 Wölflinswil
Alles, was in dieser Woche auf den Tisch kommt, ist selbst gemacht – was für eine Freude! Fotos: Simone Rufli
Alles, was in dieser Woche auf den Tisch kommt, ist selbst gemacht – was für eine Freude! Fotos: Simone Rufli

Der Traum vom eigenen Restaurant

Die Schule Wölflinswil liess ihn wahr werden – zu Besuch im «Strihenblick»

Dienstagmorgen kurz nach acht: In den Schulzimmern wird gerüstet, geraffelt, geknetet, gekocht und gebacken. Auf dem Wochenplan ...

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