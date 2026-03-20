Dienstagmorgen kurz nach acht: In den Schulzimmern wird gerüstet, geraffelt, geknetet, gekocht und gebacken. Auf dem Wochenplan ...

Der Traum vom eigenen Restaurant

Die Schule Wölflinswil liess ihn wahr werden – zu Besuch im «Strihenblick»

Dienstagmorgen kurz nach acht: In den Schulzimmern wird gerüstet, geraffelt, geknetet, gekocht und gebacken. Auf dem Wochenplan kein Deutsch, kein Rechnen. Wirten im eigenen Restaurant lautet die Aufgabe. Viel Arbeit, aber auch jede Menge Spass.

Simone Rufli

Die Pausenhalle ist nicht wiederzuerkennen. Lange Reihen liebevoll gedeckter Tische. Auf den Tischen liegen, inmitten von farbenfrohen Papierblumen, Menükarten. «Alles selbst gemacht», steht gross darauf. Beim Lesen läuft einem dann das Wasser im Mund zusammen: Hörnli mit Tomatensauce, Hörnlisalat, Flammkuchen-Brot, zwei Sorten Panizza, Brotsalat, Flädlisuppe, Crêpes in vier verschiedenen Varianten, Schoggibananen … dazu Wasser, (mit oder ohne Zitrone), Sirup, Tee und Orangensaft.

Am Montagmorgen öffnete das Restaurant «Strihenblick» an der Huebmet 289 in Wölflinswil seine Türen. Morgen für Morgen hat es seither Gäste empfangen. Noch bis heute Freitag bewirtet der neue Stern am Gastro-Himmel interne und externe Kundschaft.

Das Restaurant in der Pausenhalle ist das Herzstück der Projektwoche zum Thema Ernährung, initiiert von einem stufenübergreifenden Projektteam, engagiert und freudig umgesetzt von allen Lehrpersonen gemeinsam. Wobei die Vorbereitungen sehr viel früher starteten als die Projektwoche selber. Damit alle Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse – in altersgemischten Gruppen – ihren Fähigkeiten entsprechend mitarbeiten konnten, war eine detaillierte Planung und Vorarbeit nötig. Ein Blick in die strahlenden Kinderaugen genügt, um zu sehen, dass die viele Arbeit sich gelohnt hat.

In einer Zeit, in der mitunter die Gastro-Branche Mühe bekundet, genug professionelles Personal zu finden, ist es jammerschade, dass der «Strihenblick» mit seinem überaus freundlichen Servicepersonal, der motivierten Küchencrew, den kreativen Köchinnen und Köchen und dem talentierten Deko-Team nur diese eine Woche lang geöffnet hat. Doch manchmal reicht eine Woche aus, um dauerhaft in Erinnerung zu bleiben. Und alle, die dabei waren, können sagen: «Wir haben den Traum vom eigenen Restaurant wahr gemacht.»