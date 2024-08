Aha! Damit dürfte also schon klar sein, wo wir heute gelandet sind: genau, in Schupfart. Wir befinden uns gerade mitten auf einem bedeutenden Flugfeld, die Piste führt nämlich (unschwer zu erkennen) direkt ins Vergnügen. So ein Spielplatz an bester Lage: unbezahlbar.

