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Der STV Herznach startete am Turnibutz

  02.06.2026 Sport, Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Der STV Herznach startete Ende Mai mit seinem ersten allgemeinen Geräteturnwettkampf. Am Turnibutz-Cup in Vordemwald wurden die neu einstudierten Programme aufgeführt.

Den Startschuss machte dabei das Vereinsgeräteturnen der Jugend Herznach, welche zuerst ihre Gerätekombination und im Anschluss ihr Stufenbarren-Programm vorführte. Kurz darauf durfte auch die Aktivriege mit ihrem ersten Auftritt, dem Barrenprogramm, starten. Danach folgten das Team Aerobic, der Stufenbarren und zum Schluss noch die Gerätekombination. Der Schulstufenbarren der Jugend Herznach erreichte den 5. Rang, gefolgt von der Gerätekombination der Jugend. Das Programm vom Schulstufenbarren der Aktiven Turnerinnen erzielte den 8. Rang, das Barren den 7. Rang, das Programm der Gerätekombination den 2. Rang und das Team Aerobic hat ebenfalls den 2. Rang erzielt. (mgt) 

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