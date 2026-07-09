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«Der Strauss oder Mahler der Schweiz»

  09.07.2026 Laufenburg
Daria Zappa, Massimiliano Matesic, Tino Brütsch und Anna Tyka Nyffenegger (von links) gaben ein Konzert zu Ehren Hermann Suters. Foto: Michael Gottstein
Daria Zappa, Massimiliano Matesic, Tino Brütsch und Anna Tyka Nyffenegger (von links) gaben ein Konzert zu Ehren Hermann Suters. Foto: Michael Gottstein

Der vor 100 Jahren verstorbene Hermann Suter wurde als bedeutender Liedkomponist gewürdigt

Über das Leben Hermann Suters (1870 bis 1926) informiert eine Ausstellung im Rathaus von Badisch-Laufenburg. Viele Besucher nahmen am Sonntag im Schlössle die Gelegenheit wahr, seine ...

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