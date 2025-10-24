Immobilien
Der Steuergraben wird immer tiefer

  24.10.2025 Fricktal
Krösus oder Habenichts: Die finanziellen Unterschiede im Fricktal werden immer grösser. Foto: NFZ
Grosse Unterschiede bei der Steuerbelastung im Fricktal

Während in Kaiseraugst der Steuerfuss für das kommende Jahr voraussichtlich auf 50 Prozent gesenkt wird, liegt er in anderen Fricktaler Gemeinden bei 125 Prozent. Die grossen Unterschiede sind im Portemonnaie deutlich ...

Image Title

