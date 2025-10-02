Der Sommer geht – der Blues kommt

Fricktaler Blues Festival mit spannendem Programm

Alljährlich im Oktober bittet Fricks Monti zum Blues. Im einzigen Kinosaal im Fricktal gibt es am Mittwoch, 15., und Donnerstag, 16. Oktober, wieder interessante Talente und gestandene Formationen aus dem In und Ausland zu entdecken.

So sehr man es bedauern mag, dass der Sommer langsam zu Ende geht, so sehr kann man Trost darin finden, dass die Konzertsaison in Fricks Monti wieder Fahrt aufnimmt. Am ersten Abend des 32. Fricktaler Blues Festivals, am Mittwoch, 15. Oktober, ist eine Formation mit lokaler Beteiligung zu erleben. Sophia & The Tight Groove setzen sich aus routinierten Nordwestschweizer Musikern zusammen. The Tight Groove um Beat Riggenbach (Sax), François Kaech (Keyboard), dem Gipf-Oberfricker Jürg Frei (Bass), Claudio Provenzano (Drums) und René Hemmig (Gitarre) machten sich einst einen Namen mit dem Frontman «Mr. Blue» Rivers. Nach dem Tod von Blue fand die Band in Sophia Tzoka die ideale Stimme für ihren Soul-Blues-Sound. Die facettenreiche Powerstimme der neuen Frontfrau hat das musikalische Erscheinungsbild der Band stark beeinflusst. Die gebürtige Griechin, die im US-Bundesstaat New Jersey aufwuchs und heute in der Region Basel lebt, interpretiert den Blues im Stile ihrer musikalischen Vorbilder Etta James, Danielle Nicole, Shemekia Copeland und anderer moderner Blues-Sängerinnen.

Jax Hollow Band

Auch bei der Jax Hollow Band aus dem Musik-Mekka Nashville steht ein weibliches Powerhouse im Mittelpunkt. Jax weiss, Blues, Rock und Americana zu fusionieren und glänzt nicht nur gesanglich, sondern auch an den sechs Saiten. Jax Hollow wurde von renommierten Medien wie Billboard, Rolling Stone und American Songwriter gefeiert, hat die Bühne mit legendären Rock-Ikonen wie Billy Gibbons, Rick Springfield und Sammy Hagar geteilt und das Publikum mit ihren elektrisierenden Auftritten in ihren Bann gezogen. Das Quartett ist am Mittwoch, 15. Oktober, auf der Monti-Bühne zu erleben.

Weltmeisterlicher Star Gitarrist

Die Sensation ist perfekt! Für den Donnerstag, 16. Oktober, konnte das Koch Marshall Trio verpflichtet werden. Die Band, bestehend aus Vater Greg Koch an der Gitarre, Sohn und Schlagzeuger Dylan Koch und Keyboarder Toby Lee Marshall, destilliert verschiedene Musikstile zu einem sehr persönlichen Elixier mit grossem Improvisationspotenzial.

Leader Greg Koch zählt dank seiner zahlreichen YouTube-Videos zudem zu den beliebtesten Gitarren-Lehrern der Szene. Im Mittelpunkt dieses Trios steht ein ausgeprägtes Bluesgespür. Kochs Kompositionen sind jedoch eine Mischung aus Rock, Funk, Jazz und Country, serviert mit kraftvollen Grooves und dynamischen Improvisationen.

Eine Stimme wie Janis Joplin

Den Abschluss des zweitägigen Events macht am 16. Oktober die neue französische Blues-Entdeckung des Jahres. Das Markenzeichen von Véronique Gayot ist krachender Bluesrock. Ihre rauchige, raue Stimme erinnert an die grossen Vokalistinnen Janis Joplin oder Maggie Bell. Neben diesen obligaten Vergleichen fällt zudem des Öfteren der Name Robert Plant von Led Zeppelin als Referenz.

Die beiden Konzertabende beginnen jeweils um 20.15 Uhr, Abendkasse ab 19.30 Uhr. Vorverkauf in fricks monti oder auf https://www.fricks-monti.ch –Reservationen Telefon 062 871 04 44 mail to: info@fricks-monti.ch