Der slowUp brachte 51 000 Menschen in Bewegung

Bei prächtigem Wetter nahmen am Sonntag rund 51 000 Menschen am slowUp Basel-Dreiland teil. Die drei Schlaufen führten von Rheinfelden bis Huningue in Frankreich. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz.

Rechtzeitig zum Sonntag schloss Petrus seine «Schleusen» und bescherte den Teilnehmenden am diesjährigen slowUp Basel-Dreiland trockenes Wetter bei angenehmen Temperaturen. Rund 51’000 Aktive – kunterbunt durchmischt - befuhren die drei Schleifen des grenzüberschreitenden Bewegungsanlasses und unterstrichen damit die starke Verankerung des Events in der Region. Dabei war die Begeisterung und Freude entlang der gesamten Strecke sicht- und spürbar. Die Festplätze entlang der Strecke waren sehr gut besucht und boten kulinarische Genüsse für jeden Geschmack.

"Die diesjährige Ausgabe des slowUp Basel-Dreiland war ein voller Erfolg und ist Motivation für die Zukunft", heisst es in einer Medienmitteilung. "Nur dank der grossartigen Unterstützung durch die Stadt Basel, die betroffenen Gemeinden in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, all die nationalen und regionalen Sponsoren sowie den Swisslos-Fonds Aargau und Basel-Landschaft und nicht zuletzt auch durch die rege Beteiligung der Teilnehmer selbst durch den Kauf der begehrten Vignetten hat dieser grenzüberschreitende Anlass eine Zukunft." Der nächste slowUp Basel-Dreiland wird am 21. September 2025 durchgeführt.