Viele Fricktaler und Fricktalerinnen sind derzeit in den Skiferien. Wie sieht es mit Skivermietungen und -service in unserer Region aus? Die NFZ hat bei drei Fricktaler Sportgeschäften nachgefragt.

Skivermietungen und -service laufen gut im Fricktal

Janine Tschopp

Letzte Woche gab es in den Bergen richtig viel Schnee und in diesen Tagen soll das Wetter schön sein. Dass in gewissen Gemeinden im Fricktal – insbesondere im Bezirk Rheinfelden – diese Woche noch Schulferien sind, passt ideal. Viele Familien geniessen aktuell ihre Ferien und den Wintersport in den Bergen.

Die NFZ hat nachgefragt, wie das Geschäft mit den Skivermietungen und dem Skiservice läuft. «Diese Saison ist bis jetzt perfekt», sagt Daniel Waldmeier, Inhaber und Geschäftsführer von Wernli Sport AG in Frick. Die vergangene Saison sei auch schon gut gewesen, aber dieses Jahr könne er im Skigeschäft nochmals eine Steigerung feststellen. «Ich glaube, der Schweizer hat grundsätzlich Lust auf Schneesport. Für viele Familien gehören Winterferien einfach dazu. Da geht man lieber eine Woche weniger an den Strand», ist der Eindruck, den Daniel Waldmeier in letzter Zeit gewonnen hat. Neue Skier gibt Waldmeier direkt in die Vermietung, da es kaum Kunden gibt, die einen neuen Ski kaufen, ohne diesen auszuprobieren. Eher mieten sie den Ski eine Saison lang und kaufen ihn anschliessend, falls sie damit zufrieden waren.

Mietkauf hat zugenommen

Der Mietkauf hat auch bei Longo Sport GmbH in Möhlin in den letzten Jahren stark zugenommen. Rolf Weidmann, Inhaber und Geschäftsführer erklärt: «Das Geschäft hat sich stark vom Kaufen zum Mieten verlagert. Bei Mietkauf kann der Kunde den Ski eine Saison lang testen und dann entscheiden, ob er ihn kaufen oder in der kommenden Saison ein anderes Modell ausprobieren möchte.»

Skivermietungen und Skiservice laufen diese Saison auch bei Schreiber Sport in Wegenstetten gut. Regina Senn, Inhaberin und Geschäftsführerin, erklärt, dass viele Kundinnen und Kunden bereits Anfang Dezember für eine Saisonmiete vorbeikommen und den Ski allenfalls erst dann kaufen, nachdem sie ihn ein paar Mal gefahren sind.

Das Persönliche zählt

Obwohl in den Skigebieten ein Mietservice vor Ort seit Jahren zum Standard gehört, sind die Fricktaler Sportartikelhändler mit dem Skigeschäft aktuell sehr zufrieden. Einerseits ist es für die Kundschaft finanziell attraktiver, die Skier zu Hause zu mieten; ein grosser Pluspunkt der regionalen Geschäfte ist zudem der persönliche Kontakt, den die Kundinnen und Kunden sehr schätzen. «Ja, wir haben viel Stammkundschaft, die wirklich gerne zu uns kommt», sagt Regina Senn. Auch Rolf Weidmann freut sich, dass er seit 26 Jahren auf viel treue Kundinnen und Kunden zählen darf. «Ohne die ginge es nicht.» Allgemein stellt er fest: «Wir merken, dass viele kleinere Sportgeschäfte in der Region aufgehört haben und dürfen so zusätzlich zur Stammkundschaft auch jedes Jahr Neukunden verzeichnen.»

Langjährige Stammkundschaft, teilweise über mehrere Generationen, haben sich die Fricktaler Sportgeschäfte hart erarbeitet. Die Kundschaft schätzt die persönliche Beratung und die grosse Flexibilität. «Es kommt ab und zu vor, dass ein Kunde die Skier am Morgen in den Service bringt und am Abend gerne in die Berge fahren möchte», sagt Rolf Weidmann. Da Longo Sport, Waldmeier Sport und Schreiber Sport über die nötige Infrastruktur verfügen, das Material vor Ort zu bearbeiten, ist diese Flexibilität möglich.

Klar ist, dass in Zeiten wie diesen, die Leistung am Kunden einen immer höheren Stellenwert einnimmt, aber dass sich persönliche Beratung und guter Service schliesslich auch auszahlen.