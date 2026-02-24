Immobilien
«Der Schweizer hat grundsätzlich Lust auf Schneesport»

  24.02.2026 Fricktal
Viele Fricktalerinnen und Fricktaler geniessen derzeit Ferien im Schnee. Entsprechend gut laufen die Skivermietungen bei den Fricktaler Sportgeschäften. Foto: zVg
Viele Fricktalerinnen und Fricktaler geniessen derzeit Ferien im Schnee. Entsprechend gut laufen die Skivermietungen bei den Fricktaler Sportgeschäften. Foto: zVg

Skivermietungen und -service laufen gut im Fricktal

Viele Fricktaler und Fricktalerinnen sind derzeit in den Skiferien. Wie sieht es mit Skivermietungen und -service in unserer Region aus? Die NFZ hat bei drei Fricktaler Sportgeschäften nachgefragt.

Janine Tschopp

