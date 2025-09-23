Immobilien
Der Schleier zwischen Leben und Tod

  23.09.2025 Laufenburg
David Rossel (links) freut sich auf die Chorkonzerte mit dem US-Komponisten Eric Whitacre, der die Geschichte von Tony Silvestri (r.) erstmals in der Schweiz zur Aufführung bringt. Foto: Simon Streit
David Rossel (links) freut sich auf die Chorkonzerte mit dem US-Komponisten Eric Whitacre, der die Geschichte von Tony Silvestri (r.) erstmals in der Schweiz zur Aufführung bringt. Foto: Simon Streit

Das Chorwerk «The Sacred Veil» handelt vom Leidensweg einer jungen Frau, die an Krebs stirbt. Erzählt in den Worten ihres Ehemannes, musikalisch umgesetzt vom US-Starkomponisten Eric Whitacre, interpretiert vom «Vocalino» Wettingen und in Laufenburg aufgeführt am ...

