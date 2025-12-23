Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

DER SALZSTREUER

  23.12.2025 Kolumne

Kein Mampf, aber viel Dampf

Aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen – das ist das Ziel des Künstlers Andreas Joska-Sutanto. Seit neun Jahren zerschneidet er das Buch «Mein Kampf» von Adolf Hitler. Buchstaben für Buchstaben entfernt er mit einem ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote