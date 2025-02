Der Salm ist im Netz: die Laufenburger Städtlefasnacht ist eröffnet

Einmal mehr ist den Laufenburger Fasnächtlern ein dicker Fisch ins Netz gegangen.

In einem Weidling wurde er am heutigen 3. Faissen an Land, genauer zur Codman-Anlage auf deutscher Rheinseite gebracht. Von dort ging es mit lauten Trommelwirbeln über die alte Rheinbrücke zum Marktplatz auf Schweizer Seite. Die Freude, dass es endlich wieder so weit ist und die fünfte Jahreszeit einmal mehr farbenfröhliche Lebendigkeit in die Altstädte bringt, war nicht nur den Fasnachtsverantwortlichen, sondern auch den beiden Stadtoberhäuptern deutlich anzumerken. Stadtammann Herbert Weiss wie auch sein deutscher Amtskollege Ulrich Krieger hiessen die Fasnacht mit einem lauten Narri Narro willkommen. Ein närrischer Gruss, der aus vielen Kehlen erwidert wurde.

Bis Aschermittwoch folgt nun ein Fasnachtsanlass auf den nächsten. (sh)