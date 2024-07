Der Rotmilan – Charaktervogel des Fricktals

Der Rotmilan

Früher war das Vorkommen des Rotmilans in unserem Land vor allem auf die Nordwestschweiz beschränkt. Im Laufe der Zeit hat der Bestand stark zugenommen und wir treffen den drittgrössten Greifvogel der Schweiz heute in allen Landesteilen. Der Schweizer Brutbestand von 2800 bis 3500 Paaren ist zunehmend von internationaler Bedeutung, sind doch in vielen Regionen Europas die Vorkommen leider rückläufig. Tragen wir also Sorge zu dem majestätischen Greifvogel.

Text und Fotos: Urs Kägi, Wegenstetten