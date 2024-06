Der Rhein ist in der Nacht von Freitag auf Samstag deutlich gestiegen. In Rheinfelden lag die Abflussmenge am Samstagmorgen bei über 3600 Kubikmeter pro Sekunde. Die Fussgängerunterführung beim Parkhotel/Hôtel des Salines war nicht mehr passierbar. Beim Hotel Schiff blieb der ...