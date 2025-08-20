Immobilien
Der Reisende

  20.08.2025 Persönlich
«Ich folge meiner inneren Spur», sagt Yannick Müller. Foto: Andreas Fischer
«Ich folge meiner inneren Spur», sagt Yannick Müller. Foto: Andreas Fischer

Portrait eines Suchenden

Als Weltenbummler, Jugendarbeiter und Sozialpädagoge: Der Mittdreissiger Yannik Müller ist schon viele Wege gegangen. Und die Reise geht weiter, immer weiter.

Andreas Fischer*

Wir sitzen auf der Veranda des Hauses in Ormalingen mit ...

