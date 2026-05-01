Der Regenbogen im Mittelpunkt

Der Regenbogen stand im Mittelpunkt für die dreizehn Kinder beim Versöhnungsweg und Dankgottesdienst vom 25. April 2026 in der katholischen Kirche Hornussen. Während des gesamten Schuljahres hatte Katechetin ...

Kirchliche Feier für Schulkinder aus Zeihen und Böztal

Der Regenbogen stand im Mittelpunkt für die dreizehn Kinder beim Versöhnungsweg und Dankgottesdienst vom 25. April 2026 in der katholischen Kirche Hornussen. Während des gesamten Schuljahres hatte Katechetin Daniela Grether die Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen aus Zeihen und dem Böztal einfühlsam auf das Sakrament der Versöhnung vorbereitet. Ein besonderer Höhepunkt des Versöhnungsweges war der besinnliche Postenlauf durch das Pfarreiheim und die Kirche. Bei sonnigem Morgenwetter, begleitet vom Zwitschern der Vögel, setzten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Begleitpersonen mit ihren eigenen positiven und negativen Gedanken auseinander. In persönlichen Zweiergesprächen wurde das Erlebte vertieft. Die Kinder hatten dabei die Möglichkeit, ihre Fehler und Stolpersteine auf einen Zettel zu schreiben. An der Feuerschale sprach Diakon Andreas Wieland ein Versöhnungsgebet; anschliessend durften die Kinder ihren Zettel sowie die Regenbogenschnur verbrennen und so alles Gott anvertrauen.

Am Abend begann der feierliche Dankgottesdienst mit dem Lied «Mini Farb und dini», begleitet von passenden Handbewegungen. Familien und Gläubige machten gemeinsam mit den Kindern mit. Diese gestalteten die Feier aktiv: Sie trugen Besinnungstexte und Fürbitten vor und erzählten die Geschichte einer Regenbogenbrücke.

Ein besonders stiller und berührender Moment war der persönliche Segen durch Diakon Andreas Wieland. Im Chorraum legte er jedem Kind behutsam die Hand auf den Kopf und sprach ihm Gottes Segen zu. Die Kinder waren ganz bei sich, hatten die Augen geschlossen und liessen diesen Moment tief in ihrem Herzen nachklingen. (mgt)