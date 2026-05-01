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Der Regenbogen im Mittelpunkt

  01.05.2026 Böztal
Am Ende des Gottesdienstes präsentierten alle Kinder beim Abschlussfoto stolz ihre selbst gestalteten Regenbogenbilder. Foto: Daniela Grether
Am Ende des Gottesdienstes präsentierten alle Kinder beim Abschlussfoto stolz ihre selbst gestalteten Regenbogenbilder. Foto: Daniela Grether

Kirchliche Feier für Schulkinder aus Zeihen und Böztal

Der Regenbogen stand im Mittelpunkt für die dreizehn Kinder beim Versöhnungsweg und Dankgottesdienst vom 25. April 2026 in der katholischen Kirche Hornussen. Während des gesamten Schuljahres hatte Katechetin ...

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