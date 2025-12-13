Der perfekte Schlusspunkt

Mit der Lesung «Zärtlechi Zunge» von Pedro Lenz setzte die Kulturkommission Böztal den perfekten Schlusspunkt zu ihrem Jahresprogramm 2025. Die vollbesetzte Alte Trotte in Effingen zeigte, dass in der Vorweihnachtszeit neben Sonntagsshopping und Weihnachtsmarktbesuchen durchaus auch ruhige und sinnliche Erlebnisse gefragt sind.

Vreni Weber

Aus den Kapiteln «Go und cho,» «Meh Nööchi», «Öppis derzwüsche» und «Ungerwägs» aus seinem neusten Buch «Zärtlechi Zunge» las der Autor Pedro Lenz Mundartgeschichten wie «E guete Sohn», «E Sach vom Härz», oder «Durscht» vor. Pedro Lenz, beherrscht die Kunst, jede Situation genau zu beobachten, dies mit seiner Umgangssprache literarisch so zu formen, dass die Geschichten klingen. Zudem spickt er sie mit Mundart-Wörtern, die immer seltener zu hören sind, eine Wohltat für Herz und Gehör. Einzelne der Geschichten, wie zum Beispiel das ständige Auf du Ab auf dem Spielplatz, sowie die Nähe von Geburt und Sterben, waren für viele Zuhörerinnen und Zuhörer fast wie selbsterlebt. Andere Geschichten, wie jene, die von festen Begriffen in unserer Gesellschaft handeln und schon fast unruhig daherkommen, erheiterten das Publikum und sorgten für herzhaftes, befreiendes Lachen. Die philosophischen Gedanken um Alltagsbegeben heiten wob Lenz zu herrlichen Geschichten. Die grosse Aufmerksamkeit seitens des Publikums machte das Mikrofon überflüssig und Pedro Lenz genoss seine Zuhörer und immer wieder den herzlichen Applaus.

Ein genussvoller Nachmittag

Beim anschliessend herrlich präsentierten Apéro wurde deutlich, dass die Teilnahme an kulturellen Anlässen aus allen Böztaler Dorfteilen und der Region gross geschrieben wird. In der Schwebe zwischen leiser Trauer und befreiender Heiterkeit liess Lenz die Gäste mit zärtlicher Zunge und schalkhaftem Hintersinn die Welt liebgewinnen und zeigte mit seinen Geschichten, wie ein total verregneter, stürmischer Sonntag zu einem genussvollen Nachmittag werden kann. (mgt)