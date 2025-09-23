Der neue Wohnturm erhebt sich aus der Liebrüti

Vor einem Jahr erfolgte die Grundsteinlegung für den neuen Wohnturm in der Kaiseraugster Liebrüti. Mittlerweile ist der Domus schon kräftig in den Himmel gewachsen.

Valentin Zumsteg

Rund 2000 Leute leben heute in der Siedlung Liebrüti in Kaiseraugst. In Zukunft werden es deutlich mehr sein, denn derzeit entstehen 125 neue, vorwiegend kleinere, Wohnungen. Die Firma ALTO Real Estate AG investiert rund 100 Millionen Franken in das Projekt Domus. Neben den neuen Wohnungen sollen auch zahlreiche Dienstleistungs- und Verkaufsf lächen sowie ein Hallenbad entstehen. Als Mieter für die Verkaufsflächen ist unter anderem die Migros vorgesehen, auch der Denner wird wieder einziehen.

72 Meter ab Dachkante Zentrum

Der Wohnturm wächst stetig aus dem Liebrüti-Zentrum in die Höhe, die ersten Abbrucharbeiten begannen dort 2022. Vor einem Jahr, am 20. September 2024, erfolgte die Grundsteinlegung im dritten Untergeschoss. In den folgenden Wochen entstand das Fundament für den Neubau, der ab Zentrum-Dachkante 72 Meter messen und 19 Geschosse umfassen wird. Blickt man heute auf die Baustelle, ist der Domus-Turm schon deutlich zu erkennen, acht Stockwerke ragen bereits über das bestehende Zentrums-Dach hinaus, das neunte ist am Entstehen. Um den Bau voranzutreiben, ist ein Kran mit einer Höhe von 80 Metern im Einsatz. Bis die Arbeiten fertiggestellt sind, dauert es aber noch über ein Jahr. Bei der Grundsteinlegung hat Thomas Götz von der ALTO Real Estate einen Bezug der Wohnungen ab Ende 2026 oder Anfang 2027 in Aussicht gestellt. Bis dann wird der Turm noch kräftig himmelwärts streben.

Die Siedlung Liebrüti Kaiseraugst wurde in den 1970er-Jahren gebaut, um den Bedarf an Wohnraum für die Angestellten des Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche zu decken. Damals entstanden über 900 Wohnungen und ein Einkaufszentrum. Jetzt wird die Siedlung markant erweitert.