Der neue Wohnturm erhebt sich aus der Liebrüti

  23.09.2025 Kaiseraugst
Es geht aufwärts: 19 Geschosse wird der Turm ab der Dachkante des Liebrüti-Zentrums umfassen. Foto: Valentin Zumsteg
Vor einem Jahr erfolgte die Grundsteinlegung für den neuen Wohnturm in der Kaiseraugster Liebrüti. Mittlerweile ist der Domus schon kräftig in den Himmel gewachsen.

Valentin Zumsteg

Rund 2000 Leute leben heute in der Siedlung Liebrüti in Kaiseraugst. In ...

