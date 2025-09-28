Der neue Laufenburger Stadtammann heisst René Leuenberger

Von den fünf bisherigen Laufenburger Ratsmitglieder haben sich deren noch zwei für die nächste Amtsperiode zur Verfügung gestellt. Die beiden Stadträte René Leuenberger und André Maier haben ihre Wiederwahl deutlich geschafft. René Leuenberger (FDP) konnte 862 Stimmen und André Maier (FDP) 765 Stimmen (absolutes Mehr 506 Stimmen) auf sich vereinen.

René Leuenberger wurde zudem mit 773 Stimmen (absolutes Mehr 489) als neuer Stadtammann von Laufenburg gewählt. Er löst damit den langjährigen Stadtammann Herbert Weiss ab, der für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stand.

Mit Dieter Deiss (parteilos, 884 Stimmen), Martin Steinacher (SVP, 785 Stimmen) und Christian Winter (Die Mitte, 796 Stimmen) ziehen drei neue Stadträte in das Laufenburger Rathaus ein. Martin Steinacher wird zudem mit 617 Stimmen auch neuer Vizeammann.

Nicht gewählt wurden John Warpelin (338), Adrian Hospenthal (267 Stimmen) und Ege Eugen (147 Stimmen). Die drei Männer hatten sich während der offiziellen Anmeldefrist ebenfalls für den Stadtrat beworben.

Die Stimmbeteiligung in Laufenburg betrug 55,7 Prozent. (sh)